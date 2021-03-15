15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В Украине права потребителей регулируются и защищаются соответствующим законодательством.

Однако иногда добиться защиты своих прав бывает довольно сложно. Как доказать свое право на надлежащие услуги, Фактам ICTV рассказала юрист Алена Севастьянова.

В соответствии с Законом Украины О защите прав потребителей украинцы имеют 14 дней для возврата товара.

– Нужно обязательно сохранить чек и товарный вид приобретенной вещи. Так, с одежды, например, нельзя снимать ценник. Также следует учитывать, что есть товары, которые не подлежат возврату. Это нижнее, постельное белье и тому подобное. Даже если эти товары не подошли по размеру, вернуть вы их не сможете, – говорит Алена Севастьянова.

Как вернуть товар в магазин

Нужно обратиться с товаром по месту покупки с чеком и паспортом. Для возврата товара нужно написать заявление, к которому приложить оригинал чека (себе оставить копию документа об оплате).

Если продавец отказывается принять товар

Оставить запись в Книге жалоб магазина. Написать жалобу в Госпотребслужбу.

Требования к жалобе в Госпотребслужбу

В заявлении обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания, телефон, описать все нюансы покупки товара, добавить фото товара и тому подобное. Анонимные жалобы рассмотрению не подлежат.

Жалоба как потребителя коммунальных услуг

– Если человек хочет пожаловаться на ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, ему нужно обратиться к поставщику услуги – коммунальному предприятию или городскому совету как основателю этого учреждения. Если эти действия не помогли разрешить ситуацию, нужно обратиться в Госпотребслужбу с жалобой, – объясняет юрист.

Госпотребслужба после проведенной проверки может привлечь поставщика услуг к ответственности и выдать предписание для устранения недостатков.

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В случае если потребитель является членом ОСМД, он может написать заявление на имя председателя правления с просьбой устранить недостатки. Если тот не отреагирует, тогда следует также написать заявление в Госпотребслужбу. Специалисты учреждения должны организовать проверку для выяснения обстоятельств.

Украинские потребители имеют право на возмещение имущественного и морального вреда, на замену товара ненадлежащего качества, на обращение в суд за защитой нарушенных прав или на отказ от договора выполнения работ. Подробнее о пяти правах потребителей, о которых мало кто помнит, читайте в материале Фактов ICTV.