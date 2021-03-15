15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. В Україні права споживачів регулюються й захищаються відповідним законодавством.

Однак іноді домогтися захисту своїх прав буває доволі складно. Як довести своє право на належні послуги, Фактам ICTV розповіла юрист Альона Севастьянова.

Відповідно до Закону України Про захист прав споживачів українці мають 14 днів для повернення товару.

– Потрібно обов’язково зберегти чек й товарний вигляд придбаної речі. Так, із одягу, наприклад, не можна знімати цінник. Також слід врахувати, що є товари, які не підлягають поверненню. Це спідня, постільна білизна тощо. Навіть якщо ці товари не підійшли по розміру, повернути ви їх не зможете, – говорить Альона Севастьянова.

Як повернути товар до магазину

Потрібно звернутись із товаром за місцем купівлі із чеком та паспортом. Для повернення товару потрібно написати заяву, до якої додати оригінал чеку (собі залишити копію документу про оплату).

Якщо продавець відмовляється прийняти товар

Залишити запис у Книзі скарг магазину. Написати скаргу до Держпродспоживслужби.

Вимоги до скарги до Держпрожспоживслужби

У заяві обов’язково потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання, телефон, описати всі нюанси купівлі товару, додати фото товару тощо. Анонімні скарги розгляду не підлягають.

Скарга як споживача комунальних послуг

– Якщо людина хоче поскаржитись на неналежне надання комунальних послуг, їй потрібно звернутись до надавача послуги – комунального підприємства чи міської ради як засновника цієї установи. Якщо ці дії не допомогли вирішити ситуацію, потрібно звернутись до Держпродспоживслужби із скаргою, – пояснює юрист.

Держпродспоживслужба після проведеної перевірки може притягнути надавача послуг до відповідальності та видати припис для усунення недоліків.

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У разі якщо споживач є членом ОСББ, він може написати заяву на ім’я голови правління з проханням усунути недоліки. Якщо голова правління не відреагує, тоді слід також написати заяву до Держпродспоживслужби. Фахівці установи мають організувати перевірку для з’ясування обставин.

Українські споживачі мають право на відшкодування майнової та моральної шкоди, на заміну товару неналежної якості, на звернення до суду за захистом порушених прав чи на відмову від договору виконання робіт. Детальніше про п’ять прав споживачів, про які мало хто пам’ятає, читайте в матеріалі Фактів ICTV.