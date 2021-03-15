ВМС Украины наконец-то получили первые опытные образцы берегового ракетного мобильного комплекса Нептун.

Министр обороны Андрей Таран лично поприветствовал передачу в состав войск этих комплексов и отметил, что они изготовлены в рамках контракта с государственным киевским конструкторским бюро Луч.

— Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий, удалось изготовить вооружение нового поколения, что увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море, — сказал министр.

По мнению Андрея Тарана, главной задачей ВМС на данный момент является объединение Нептунов, а также ракетных и патрульных катеров в единую систему, которая будет способна дать отпор врагу с моря.

Береговой мобильный ракетный комплекс Нептун имеет подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку. На нем установлены противокорабельные ракеты РК-360МЦ.







ВСУ получили первые образцы ракетного комплекса Нептун / 2 фотографии

Корабли НАТО в Украине

10 марта в акваторию морского порта в Одессе зашли четыре судна Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2 — из Турции, Испании и Румынии.

По данным Минобороны, эти корабли прибыли в Одессу для тренировок в акватории Черного моря совместно с ВМС ВСУ.