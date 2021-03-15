PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун

ВМС України нарешті отримали перші дослідні зразки берегового ракетного мобільного комплексу Нептун.

ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун

Міністр оборони Андрій Таран особисто привітав передачу до складу військ цих комплексів та зазначив, що вони виготовлені в рамках контракту з державним київським конструкторським бюро Луч.

 – Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств, вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі, – сказав міністр.

На думку Андрія Тарана, головним завданням ВМС на даний момент є об’єднання Нептунів, а також ракетних та патрульних катерів в єдину систему, яка буде здатна дати відсіч ворогу з моря.

Береговий мобільний ракетний комплекс Нептун має рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку. На ньому встановлені протикорабельні ракети РК-360МЦ.

  • ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун
  • ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун
  • ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун
  • ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун
ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун / 2 фотографии

Кораблі НАТО в Україні

10 березня в акваторію морського порту в Одесі зайшли чотири судна Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2 – з Туреччини, Іспанії та Румунії.

За даними Міноборони, ці кораблі прибули в Одесу для тренувань в акваторії Чорного моря спільно з ВМС ЗСУ.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка