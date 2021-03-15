ВМС України нарешті отримали перші дослідні зразки берегового ракетного мобільного комплексу Нептун.

Міністр оборони Андрій Таран особисто привітав передачу до складу військ цих комплексів та зазначив, що вони виготовлені в рамках контракту з державним київським конструкторським бюро Луч.

– Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств, вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі, – сказав міністр.

На думку Андрія Тарана, головним завданням ВМС на даний момент є об’єднання Нептунів, а також ракетних та патрульних катерів в єдину систему, яка буде здатна дати відсіч ворогу з моря.

Береговий мобільний ракетний комплекс Нептун має рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку. На ньому встановлені протикорабельні ракети РК-360МЦ.







ЗСУ отримали перші зразки ракетного комплексу Нептун / 2 фотографии

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