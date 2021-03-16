Кулеба назвал причину отсрочки поставки в Украину Covid-вакцины из ЕС

Поставка вакцин от коронавируса в Украину с ряда стран-членов Европейского Союза откладывается потому, что график их доставки в сами страны был сорван.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции.

По его словам, еще с прошлого года у Украины были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты.

— Но график поставки вакцины в сами эти европейские страны Европейского Союза был, по сути, сорван. Поэтому подвинулись и те даты, когда эти государства могут поделиться с нами излишками вакцины, — сообщил министр.

Также Кулеба напомнил, что это лишь один из потенциальных источников вакцин в Украине.

— Ми фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины. И что касается либерализации рынка вакцин, то, безусловно, мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела, — заявил он.

Однако это не касается российской вакцины Sputnik V, которую, по словам Дмитрия Кулебы, Россия превратила в гибридное оружие и инструмент политического влияния.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 16 марта вакцинировались от коронавируса 62 083 украинца. За сутки мобильные бригады привили 8 928 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Полтавской области — 690. Наименьшее в Житомирской — 130.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.