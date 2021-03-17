Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера — комментарий мамы Милы (ВИДЕО)

Общественностью в последнее время обсуждает историю детской любви между юными блогерами: 8-летней Милой и 13-летним Пашей. Пользователи в сети пишут, что, мол, такие отношения вне нормы, а полиция Киевской области даже открыла уголовное дело из-за этого.

В комментарии мама 8-летнего блогера Дарья Маханец опровергает слухи о сексуализации детских отношений, а также отмечает, что ребята просто дружат, ведь изначально история задумывалась как хайп и не более.

В рамках уголовного дела женщина была на допросе в полиции, который продлился почти три часа. Ребенок же общался с психологом.

— Сейчас все пытаются на этом поймать хайп, в частности Telegram-каналы, которые подают искаженную информацию, представляя родителей-извращенцев, то, что детей заставляют. Я думаю, что в судебном порядке мы сможем показать правильную сторону, и потом еще привлечь к ответственности те Telegram-каналы, которые распространяют неправдивую информацию. Они уже обьявили, что дети съехались на одну квартиру. Это бред, который на голову не налезает. При этом подается в СМИ, еще где-то обсуждается без позиции родителей, — рассказала Дарья.

По ее словам, уголовное дело или передадут в суд, или закроют.

— Я думаю, что мы это все закроем. Сегодня мы дали показания, ребенок пообщался с психологом. У нас все хорошо. Я уверенна, что это все будет услышано с нашей точки зрения, — отмечает женщина.

Она добавила, что еще семь месяцев назад эта история задумывалась как часть пиар-кампании, в сети это принято называть хайпом. Однако в реальной жизни ребята просто дружат.

— Они находятся в хороших дружеских отношениях, как брат и сестра. Они все делают вместе, им весело. Еще семь месяцев назад мы начинали, как с незнакомым человеком, продвигали в видео в соцсети, так как формат мальчик-девочка очень хайповый, — рассказала мама Милы.

По словам женщины, их контент сделать исключительно для детской аудитории, а отношения между детьми не сексуализированы. Она объяснила, что в сети дети любят шиперить (сватать, приписывать отношения. — Ред.) любимых персонажей, поэтому такой контент особенно популярен.

— Это детские отношения. Никаких взрослых или сексуализированных отношений нет. Ребенок возле меня 24/7. Никто ее не заставляет. Они не спят в одной кровати. Это было только ради фото, — подчеркнула Дарья.

Насчет поцелуев, то она заверила, что Мила — контактный ребенок и просто не вкладывает в это сексуальный подтекст.

— Паша взрослый парень, конечно он не рассматривает Милу, как сексуального партнера. Он относится к ней трепетно как к ребенку, он с ней проводит много времени. Я надеюсь, что дети смогут сохранить дружеские отношения несмотря на то, что происходит вокруг, — заявила Дарья Маханец.

8-летний блогер Мила также отметила, что Паша для нее как брат. Также девочка призналась, что ей нравится фотографироваться.

— Мне нравится фотографироваться, принимать участие в модельных показах. Я закончила уже три модельные школы, — рассказала Мила.

Чтобы блогерство и модельная карьера не мешали ее образованию, ребенка перевели на домашнее обучение.

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера

История любви между 8-летней девочкой и 13-летним юношей облетела всю Украину и полиция не стала исключением. В ГУ НП в Киевской области уже открыли уголовное дело по этому факту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.