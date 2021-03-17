Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера – коментар мами Міли (ВІДЕО)

Громадськість останнім часом обговорює історіяю дитячого кохання між юними блогерами: 8-річною Мілою і 13-річним Пашею. Користувачі в мережі пишуть, що, мовляв, такі стосунки поза нормою, а поліція Київської області навіть відкрила кримінальну справу через це.

У коментарі мама 8-річного блогера Дарина Маханец спростовує чутки про сексуалізацію дитячих стосунків, а також зазначає, що вони просто дружать, адже спочатку історія замислювалася як хайп і не більше.

У рамках кримінальної справи жінка була на допиті в поліції, який тривав майже три години. Дитина спілкувалася з психологом.

– Нині всі намагаються на цьому зловити хайп, зокрема Telegram-канали, які подають перекручену інформацію, представляючи батьків-збоченців, те, що дітей змушують. Я думаю, що в судовому порядку ми зможемо показати правильний бік, і потім ще притягнути до відповідальності ті Telegram-канали, які поширюють неправдиву інформацію. Вони вже оголосили, що діти з’їхалися на одну квартиру. Це маячня, яка на голову не налазить. Водночас це подається в ЗМІ, ще десь обговорюється без позиції батьків, – розповіла Дар’я.

За її словами, кримінальну справу або передадуть до суду, або закриють.

– Я думаю, що ми це все закриємо. Сьогодні ми дали свідчення, дитина поспілкувалася з психологом. У нас все добре. Я впевнена, що це все буде почуто з нашого погляду, – зазначає жінка.

Вона додала, що ще сім місяців тому ця історія була задумана як частина піар-кампанії, в мережі це заведено називати хайпом. Однак у реальному житті діти просто товаришують.

– Вони перебувають у хороших дружніх стосунках, як брат і сестра. Вони все роблять разом, їм весело. Ще сім місяців тому ми починали, як з незнайомою людиною, просували відео в соцмережі, бо формат хлопчик-дівчинка дуже хайповий, – розповіла мама Міли.

За словами жінки, їх контент зроблений винятково для дитячої аудиторії, а стосунки між дітьми не сексуалізовані. Вона пояснила, що в мережі діти люблять шиперити (сватати, приписувати стосунки. – Ред.) улюбленим персонажам, тому такий контент особливо популярний.

– Це дитячі стосунки. Ніяких дорослих або сексуалізованих стосунків немає. Дитина біля мене 24/7. Ніхто її не примушує. Вони не сплять в одному ліжку. Це було тільки заради фото, – підкреслила Дар’я.

Щодо поцілунків, то вона запевнила, що Міла – контактна дитина і просто не вкладає в це сексуальний підтекст.

– Паша дорослий хлопець, звичайно він не розглядає Мілу, як сексуального партнера. Він ставиться до неї трепетно ​​як до дитини, він з нею проводить багато часу. Я сподіваюся, що діти зможуть зберегти дружні стосунки попри те, що відбувається навколо, – заявила Дарина Маханец.

8-річний блогер Міла також зазначила, що Паша для неї як брат. Також дівчинка зізналася, що їй подобається фотографуватися.

– Мені подобається фотографуватися, брати участь у модельних показах. Я закінчила вже три модельні школи, – розповіла Міла.

Щоб блогерство і модельна кар’єра не заважали її освіті, дитину перевели на домашнє навчання.

Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера

Історія кохання між 8-річною дівчинкою і 13-річним юнаком облетіла всю Україну і поліція не стала винятком. В ГУ НП у Київській області вже відкрили кримінальну справу за цим фактом.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.