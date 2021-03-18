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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Харьков усиливает карантин с 18 марта — список ограничений

В Харьковской области с 18 марта усиливают карантинные мероприятия. Такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Факты ICTV рассказывают, какие запреты предусматривает карантин на Харьковщине.

дівчина у масці

Карантин на Харьковщине — список запретов

  • Не будут работать спортивные залы, которые не предусматривают размещение одного человека на площади 10 м кв.
  • Проведение массовых мероприятий на открытом воздухе возможно только при условии размещения одного человека на четырех м кв. В помещении — при заполненности мест до 50%.
  • Кинотеатры и другие культурные учреждения могут принимать посетителей с загрузкой до 50%.
  • Ученикам общеобразовательных учреждений, кроме младших классов, а также студентам рекомендуется перейти на дистанционное обучение.

При этом исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов заявил, что пока школы пойдут на каникулы, а потом уже будет решаться вопрос о дистанционке.

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Карантин в Киеве

Усилили карантин также в столице Украины. С 20 марта в Киеве на три недели вводят строгие карантинные ограничения.

Общественный транспорт будет работать с заполненностью на половину. Кафе и рестораны смогут продавать еду только навынос. Подробнее, как будет проходить карантин в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковская ОГА

Фото: Depositphotos

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