В Харьковской области с 18 марта усиливают карантинные мероприятия. Такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Факты ICTV рассказывают, какие запреты предусматривает карантин на Харьковщине.

Карантин на Харьковщине — список запретов

Не будут работать спортивные залы, которые не предусматривают размещение одного человека на площади 10 м кв.

Проведение массовых мероприятий на открытом воздухе возможно только при условии размещения одного человека на четырех м кв. В помещении — при заполненности мест до 50%.

Кинотеатры и другие культурные учреждения могут принимать посетителей с загрузкой до 50%.

Ученикам общеобразовательных учреждений, кроме младших классов, а также студентам рекомендуется перейти на дистанционное обучение.

При этом исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов заявил, что пока школы пойдут на каникулы, а потом уже будет решаться вопрос о дистанционке.

Карантин в Киеве

Усилили карантин также в столице Украины. С 20 марта в Киеве на три недели вводят строгие карантинные ограничения.

Общественный транспорт будет работать с заполненностью на половину. Кафе и рестораны смогут продавать еду только навынос. Подробнее, как будет проходить карантин в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Харьковская ОГА