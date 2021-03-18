У Харківській області з 18 березня посилюють карантинні заходи. Таке рішення ухвалила Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Факти ICTV розповідають, які заборони передбачає карантин на Харківщині.

Карантин на Харківщині – список заборон

Не працюватимуть спортивні зали, які не передбачають розміщення однієї людини на площі 10 м кв.

Проведення масових заходів на відкритому повітрі можливе лише за умови розміщення однієї особи на чотирьох м кв. У приміщенні – за умови заповненості місць до 50%.

Кінотеатри та інші культурні заклади можуть приймати відвідувачів з завантаженням до 50%.

Учням загальноосвітніх закладів, окрім молодших класів, а також студентам рекомендовано перейти на дистанційне навчання.

Водночас виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов заявив, що поки школи підуть на канікули, а потім уже вирішуватиметься питання щодо дистанційки.

Карантин у Києві

Посилили карантин також у столиці України. З 20 березня у Києві на три тижні запроваджують суворі карантинні обмеження.

Громадський транспорт працюватиме з заповненістю на половину. Кафе та ресторани зможуть продавати їжу лише навинос. Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Харківська ОДА