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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Во Львовской области с 19 марта вводят локдаун — что не будет работать

Во Львовской области из-за роста количества случаев коронавируса с 19 до 29 марта вводят жесткий карантин.

карантин в україні

Список запретов, которые будут действовать до 29 марта на территории Львовской области:

  • не будут принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе, кроме доставки и заказов на вынос;
  • не будут работать торгово-развлекательные центры и в других развлекательных заведениях;
  • не будут принимать посетителей учреждения культуры. Также запретят проводить все массовые мероприятия (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий);
  • не будут работать спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
  • не будут работать непродовольственные рынки.

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