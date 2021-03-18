Во Львовской области с 19 марта вводят локдаун — что не будет работать

Во Львовской области из-за роста количества случаев коронавируса с 19 до 29 марта вводят жесткий карантин.
Список запретов, которые будут действовать до 29 марта на территории Львовской области:
- не будут принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе, кроме доставки и заказов на вынос;
- не будут работать торгово-развлекательные центры и в других развлекательных заведениях;
- не будут принимать посетителей учреждения культуры. Также запретят проводить все массовые мероприятия (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий);
- не будут работать спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- не будут работать непродовольственные рынки.