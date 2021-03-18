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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Локдаун в Киеве: Верховная Рада будет работать по обычному графику

Верховная Рада пока не планирует менять график работы из-за усиления карантина в Киеве с 20 марта.

Верховная Рада

– Дмитрий Разумков (спикер парламента, – Ред.) сказал, что для депутатов пока ничего не меняется. Завтра мы доработаем последний день пленарных заседаний. Потом у нас будет неделя работы в регионах, – рассказала во время брифинга народный депутат Украины Ирина Верещук.

Жесткий карантин в Киеве

В Киеве с 20 марта по 9 апреля усилили карантинные ограничения, чтобы сдержать стремительный рост количества больных коронавирусом.

В течение трех недель будет запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

Заведения общественного питания будут работать только на вынос. Будут работать детские сады. Школьники после каникул будут учиться дистанционно.

На удаленный формат работы перейдут все предприятия и организации бюджетной сферы, а также бизнес, кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Подробнее о запретах и ограничениях во время жесткого карантина в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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