З 20 березня Київ посилює карантинні обмеження на три тижні – до 9 квітня.

Про це під час термінового брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

– З 00 годин 20 березня, тобто в ніч з п’ятниці на суботу, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Кличко пояснив це рішення, тим, що у столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.

Що заборонено під час карантину у Києві:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м² на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

Які будуть часткові обмеження: