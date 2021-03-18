З 20 березня Київ посилює карантинні обмеження на три тижні – до 9 квітня.
Про це під час термінового брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
– З 00 годин 20 березня, тобто в ніч з п’ятниці на суботу, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.
Кличко пояснив це рішення, тим, що у столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.
Що заборонено під час карантину у Києві:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м² на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
Які будуть часткові обмеження:
- заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос;
- працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції;
- перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять
- працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
- усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу4
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;
- громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму.