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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

У Києві оголошено жорсткий карантин з 20 березня: що не працюватиме

З 20 березня Київ посилює карантинні обмеження на три тижні – до 9 квітня.

Київ, Киев

Про це під час термінового брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

– З 00 годин 20 березня, тобто в ніч з п’ятниці на суботу, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Кличко пояснив це рішення, тим, що у столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.

Що заборонено під час карантину у Києві: 

  • робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  • проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м² на 1 особу);
  • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

Які будуть часткові обмеження: 

  • заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос;
  • працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції;
  • перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять
  • працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
  • усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу4
  • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;
  • громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму.

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