Верховна Рада поки не планує змінювати графік роботи через посилення карантину в Києві з 20 березня.

– Дмитро Разумков (спікер парламенту, – Ред.) сказав, що для депутатів поки нічого не змінюється. Завтра ми допрацюємо останній день пленарних засідань. Потім у нас буде тиждень роботи в регіонах, – розповіла під час брифінгу народний депутат України Ірина Верещук.

Жорсткий карантин у Києві

У Києві із 20 березня до 9 квітня посилили карантинні обмеження, щоб стримати стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

Протягом трьох тижнів буде заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни та побутової хімії).

Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос. Працюватимуть дитячі садочки. Школярі після канікул навчатимуться дистанційно.

На віддалений формат роботи перейдуть всі підприємства та організації бюджетної сфери, а також бізнес, крім підприємств критичної інфраструктури.

Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Детальніше про заборони та обмеження під час жорсткого карантину в Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.