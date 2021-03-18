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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт до 9 апреля

В Киеве с 20 марта ввели жесткий карантин, который будет действовать три недели — до 9 апреля включительно.

громадський транспорт

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 18 марта.

В это время будут действовать определенные ограничения в работе общественного транспорта Киева.

Кличко отметил, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Заполненность мест сидения не должна превышать 50%.

Киевский метрополитен продолжит свою работу.

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Также со строгим соблюдением норм и без работы кафе будут работать заправочные автостанции.

Как будут работать школы и детсады?

В частности, ограничения коснулись и школ. Дети после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Однако детские сады будут работать в обычном режиме.

Фото: Киевпастранс

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