В Киеве с 20 марта ввели жесткий карантин, который будет действовать три недели — до 9 апреля включительно.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 18 марта.
В это время будут действовать определенные ограничения в работе общественного транспорта Киева.
Кличко отметил, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Заполненность мест сидения не должна превышать 50%.
Киевский метрополитен продолжит свою работу.
Также со строгим соблюдением норм и без работы кафе будут работать заправочные автостанции.
Как будут работать школы и детсады?
В частности, ограничения коснулись и школ. Дети после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
Однако детские сады будут работать в обычном режиме.
Фото: Киевпастранс