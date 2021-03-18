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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Киев в красной зоне — как будут работать школы и детсады

В Киеве с 20 марта ввели режим красной карантинной зоны. Ограничения будут действовать три недели — до 9 апреля включительно.

Киев в красной зоне — как будут работать школы и детсады

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

В частности, ограничения коснулись и школ. Дети после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Однако детские сады будут работать в обычном режиме.

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— Эти ограничения мы вводим на три недели — до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей! — отметил Виталий Кличко.

Киев в красной зоне — перечень запретов

Мэр города Виталий Кличко объяснил это решение, тем, что в столице значительно возросло количество больных и необходимо сдержать распространение коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 18 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 092 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболел 149 923 человека.

Также Кличко озвучил полный перечень того, что не будет работать из-за введения красной карантинной зоны в Киеве.

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