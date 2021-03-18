У Києві з 20 березня запровадили жорсткий карантин, який діятиме три тижні – до 9 квітня включно.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 18 березня.

На цей час діятимуть певні обмеження у роботі громадського транспорту Києва.

Кличко зазначив, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Заповненість місць сидіння не повинна перевищувати 50%.

Київський метрополітен продовжить свою роботу.

Також із суворим дотриманням норм та без роботи кафе працюватимуть заправочні автостанції.

Як працюватимуть школи та дитсадки?

Зокрема, обмеження торкнулися і шкіл. Діти після канікул повернуться до навчання, але дистанційно.

Проте дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

Фото: Київпастранс