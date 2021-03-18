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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Киеве объявлено жесткий карантин с 20 марта: что не будет работать

С 20 марта Киев усиливает карантин на три недели — до 9 апреля.

Київ, Киев

Об этом во время срочного брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— С 00 часов 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения.

Кличко объяснил это решение, тем, что в столице значительно возросло количество больных и необходимо сдержать распространение коронавирусной болезни.

Что запрещено во время карантина в Киеве:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек);
  • работа зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м² на 1 человека);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Какие будут частичные ограничения:

  • заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
  • будут работать — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;
  • парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий;
  • будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе — но дистанционно;
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
  • общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 18 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 092 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболел 149 923 человека.

За сутки зафиксировали 30 летальных случаев от вируса (всего 2 991 человек умер).

666 украинцев смогли преодолеть коронавирус, за все время пандемии 100 546 человека выздоровели от страшного заболевания.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (226), Деснянском (189) и в Голосеевском (97) районах.

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