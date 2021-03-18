С 20 марта Киев усиливает карантин на три недели — до 9 апреля.
Об этом во время срочного брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
— С 00 часов 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения.
Кличко объяснил это решение, тем, что в столице значительно возросло количество больных и необходимо сдержать распространение коронавирусной болезни.
Что запрещено во время карантина в Киеве:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек);
- работа зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м² на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
Какие будут частичные ограничения:
- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- будут работать — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции;
- парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий;
- будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе — но дистанционно;
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
- общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро 18 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 092 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболел 149 923 человека.
За сутки зафиксировали 30 летальных случаев от вируса (всего 2 991 человек умер).
666 украинцев смогли преодолеть коронавирус, за все время пандемии 100 546 человека выздоровели от страшного заболевания.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (226), Деснянском (189) и в Голосеевском (97) районах.