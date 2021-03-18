PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Ткаченко о локдауне: Киев должен предложить компенсацию сфере культуры

Киев должен предложить компенсацию за ущерб для сферы культуры из-за введения локдауна.

Ткаченко о локдауне: Киев должен предложить компенсацию сфере культуры

Такое мнение высказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

— Локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта — однозначно, спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидем ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии коронавируса, — написал он.

Читайте
Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт до 9 апреля

По словам министра, принимая решение о введении жесткого карантина в Киеве, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуре.

— Покажите (мэр Киева Виталий Кличко, — Ред.) свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь, — отметил Ткаченко.

Усиление карантина в Киеве

С 20 марта Киев усиливает карантин на три недели — до 9 апреля.

В столице значительно возросло количество больных и необходимо сдержать распространение коронавирусной болезни.

Что будет запрещено в Киеве с 20 марта, а что сможет работать частично, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка