Киев должен предложить компенсацию за ущерб для сферы культуры из-за введения локдауна.

Такое мнение высказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

— Локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта — однозначно, спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидем ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии коронавируса, — написал он.

По словам министра, принимая решение о введении жесткого карантина в Киеве, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуре.

— Покажите (мэр Киева Виталий Кличко, — Ред.) свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь, — отметил Ткаченко.

Усиление карантина в Киеве

С 20 марта Киев усиливает карантин на три недели — до 9 апреля.

В столице значительно возросло количество больных и необходимо сдержать распространение коронавирусной болезни.

Что будет запрещено в Киеве с 20 марта, а что сможет работать частично, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Александр Ткаченко