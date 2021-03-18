Київ має запропонувати компенсацію за збитки для сфери культури через запровадження локдауну.
Таку думку висловив міністр культури України Олександр Ткаченко.
– Локдаун для культури та креативних індустрій з 20 березня – однозначно, спірне рішення. Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідем обмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію коронавірусу, – написав він.
За словами міністра, ухвалюючи рішення про запровадження жорсткого карантину у Києві, потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури.
– Покажіть (мер Києва Віталій Кличко, – Ред.) свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти, – наголосив Ткаченко.
Посилення карантину у Києві
З 20 березня Київ посилює карантинні обмеження на три тижні – до 9 квітня.
У столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.
Що буде заборонено у Києві з 20 березня, а що зможе працювати частково, читайте на сайті Факти ICTV.
Джерело: Олександр Ткаченко