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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Ткаченко про локдаун: Київ має запропонувати компенсацію сфері культури

Київ має запропонувати компенсацію за збитки для сфери культури через запровадження локдауну.

Ткаченко про локдаун: Київ має запропонувати компенсацію сфері культури

Таку думку висловив міністр культури України Олександр Ткаченко.

– Локдаун для культури та креативних індустрій з 20 березня – однозначно, спірне рішення. Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідем обмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію коронавірусу, – написав він.

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За словами міністра, ухвалюючи рішення про запровадження жорсткого карантину у Києві, потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури.

– Покажіть (мер Києва Віталій Кличко, – Ред.) свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти, – наголосив Ткаченко.

Посилення карантину у Києві

З 20 березня Київ посилює карантинні обмеження на три тижні – до 9 квітня.

У столиці значно зросла кількість хворих і необхідно стримати поширення коронавірусної хвороби.

Що буде заборонено у Києві з 20 березня, а що зможе працювати частково, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Олександр Ткаченко 

Фото: Pixabay

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