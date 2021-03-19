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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Коли школи Києва починають прийом в 1 клас і які потрібні документи

Батьки майбутніх першокласників можуть подавати документи у школи Києва вже з 12 квітня, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

діти в школі

За його словами, у 2021 році за парти вперше сядуть 31 тис. першокласників, як і минулого року.

– Місць у перші класи шкіл столиці достатньо. Зарахування дітей здійснюватиметься поетапно, – уточнив столичний чиновник.

Мондриївський наголосив, що першочергово прийматимуть дітей, які проживають на території обслуговування школи, а також дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються у цьому закладі.

– Також у першій черзі перебуватимуть діти працівників закладу освіти та діти із садочків, які входять до структури школи. Потім – усі охочі на наявні вільні місця, – додав він.

Заступник голови КМДА розповів, що за три роки для 96 тис. учнів початкових класів обладнано понад 3,3 тис. кабінетів, відремонтовано – 791, проведено підвищення кваліфікації понад 7 тис. вчителів, які викладають за новим держстандартом.

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Які документи потрібні для зарахування до 1 класу:

  • Заява про зарахування.
  • Копія свідоцтва про народження дитини (подається разом з оригіналом).
  • Медична довідка №086-1/о Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду.
  • Документ, що підтверджує місце проживання дитини.

У школах Києва 18 березня розпочалися весняні канікули для учнів 5-11 класів.

Водночас дитячі садочки та початкова школа поки працюють у звичайному режимі.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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