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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Харьковской области учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дистанционного обучения в школах Харьковской области с 18 марта в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Школа

Согласно решению, директорам школ рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов.

На дистанционку переходят также техникумы и вузы.

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На днях МОН и Минздрав рекомендовали учеников 5-11 классов и студентов высших учебных заведений перевести на дистанционное обучение. Ряд областей уже сделала это.

По состоянию на 18 марта в Харьковской области за сутки подтвердили 732 новых случая коронавируса.

В целом по Украине Covid-19 инфицировались 15 053 человека, а за все время пандемии – 1 504 076.

Источник: ХОДА

Фото: Dreamstime

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