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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Киевское метро перестанет принимать зеленые карты — как оплатить проезд

В Киевском метрополитене больше нельзя будет оплатить проезд с помощью зеленых карточек метро. Пассажиры могут использовать оставшиеся поездки до конца марта.

Киевское метро перестанет принимать зеленые карты — как оплатить проезд

Оплатить поездку в метро можно будет следующими способами:

  • одноразовый QR-код;
  • единый электронный билет Kyiv Smart Card;
  • с помощью мобильных приложений Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay;
  • банковской картой с возможностью бесконтактной оплаты.

Одноразовым QR-кодом можно воспользоваться как в бумажном (в кассах и через терминалы), так и в электронном видах (в приложении Киев Цифровой).

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Доступ к их просмотру будет у правоохранителей.

Фото: Dreamstime

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