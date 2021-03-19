В Киевском метрополитене больше нельзя будет оплатить проезд с помощью зеленых карточек метро. Пассажиры могут использовать оставшиеся поездки до конца марта.
Оплатить поездку в метро можно будет следующими способами:
- одноразовый QR-код;
- единый электронный билет Kyiv Smart Card;
- с помощью мобильных приложений Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay;
- банковской картой с возможностью бесконтактной оплаты.
Одноразовым QR-кодом можно воспользоваться как в бумажном (в кассах и через терминалы), так и в электронном видах (в приложении Киев Цифровой).
В столичном метро станет больше камер
В Киевском метрополитене появятся новые камеры видеонаблюдения. 305 дополнительных устройств с возможностью распознавания лиц установят на наиболее загруженных станциях.
Доступ к их просмотру будет у правоохранителей.