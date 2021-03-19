В Киевском метрополитене больше нельзя будет оплатить проезд с помощью зеленых карточек метро. Пассажиры могут использовать оставшиеся поездки до конца марта.

Оплатить поездку в метро можно будет следующими способами:

одноразовый QR-код;

единый электронный билет Kyiv Smart Card;

с помощью мобильных приложений Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay;

банковской картой с возможностью бесконтактной оплаты.

Одноразовым QR-кодом можно воспользоваться как в бумажном (в кассах и через терминалы), так и в электронном видах (в приложении Киев Цифровой).

Читайте Как будет работать метро Киева во время локдауна

В столичном метро станет больше камер

В Киевском метрополитене появятся новые камеры видеонаблюдения. 305 дополнительных устройств с возможностью распознавания лиц установят на наиболее загруженных станциях.

Доступ к их просмотру будет у правоохранителей.