У Київському метрополітені більше не можна буде сплатити проїзд за допомогою зелених карток метро. Пасажири можуть використати решту поїздок до кінця березня.
Натомість сплатити поїздку в метро можна буде такими способами:
- одноразовий QR-код;
- єдиний електронний квиток Kyiv Smart Card;
- за допомогою мобільних застосунків Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay;
- банківською картою з можливістю безконтактної оплати.
Одноразовим QR-кодом можна скористатися як у паперовому (у касах і через термінали), так і в електронному виглядах (у додатку Київ Цифровий).
У столичному метро стане більше камер
У Київському метрополітені з’являться нові камери відеоспостереження. 305 додаткових пристроїв з можливістю розпізнавання облич встановлять на найбільш завантажених станціях.
Доступ до їх перегляду матимуть правоохоронці.