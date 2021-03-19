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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Київське метро перестане приймати зелені картки – як сплатити проїзд

У Київському метрополітені більше не можна буде сплатити проїзд за допомогою зелених карток метро. Пасажири можуть використати решту поїздок до кінця березня.

Київське метро перестане приймати зелені картки – як сплатити проїзд

Натомість сплатити поїздку в метро можна буде такими способами:

  • одноразовий QR-код;
  • єдиний електронний квиток Kyiv Smart Card;
  • за допомогою мобільних застосунків Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay;
  • банківською картою з можливістю безконтактної оплати.

Одноразовим QR-кодом можна скористатися як у паперовому (у касах і через термінали), так і в електронному виглядах (у додатку Київ Цифровий).

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У Київському метрополітені з’являться нові камери відеоспостереження. 305 додаткових пристроїв з можливістю розпізнавання облич встановлять на найбільш завантажених станціях.

Доступ до їх перегляду матимуть правоохоронці.

Фото: Dreamstime

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