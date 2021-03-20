Метро Киева в период жесткого локдауна, с 20 марта по 9 апреля, будет работать в обычном режиме, как и весь общественный транспорт.

Об этом рассказала заместитель директора КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

В то же время она отметила, что в часы пик во избежание скопления пассажиров в вестибюлях могут быть ограничения на станциях.

Это означает, что на вход будет работать меньше дверей.

Кроме того, Макогон отметила, что в период локдауна будет проводиться усиленная дезинфекция вестибюлей на станциях и вагонов метро.

Она призвала пассажиров носить маски и пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда.

С 20 марта по 9 апреля в Киеве усиливают карантин.

Что будет запрещено во время локдауна в столице, а будет работать частично — список ограничений на Фактах ICTV.