Одесская область в красной зоне — что под запретом

20 марта город Одесса и Одесская область попали в красную карантинную зону.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Что под запретом в красной карантинной зоне:

прием посетителей в общепитах;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий;

спортивные матчи со зрителями;

посещение образовательных учреждений.

Красную зону отменят только, когда регион будет иметь норму показателей не менее пяти дней подряд.

За последние сутки в Одесской области обнаружили 1 037 случаев инфицирования коронавирусом.