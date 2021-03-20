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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Одесса в красной зоне — что под запретом

20 марта город Одесса и Одесская область попали в красную карантинную зону.

Каратин в Украине

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Что под запретом в красной карантинной зоне:

  • прием посетителей в общепитах;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов и рынков;
  • работа заведений культуры;
  • проведение массовых мероприятий;
  • спортивные матчи со зрителями;
  • посещение образовательных учреждений.

Красную зону отменят только, когда регион будет иметь норму показателей не менее пяти дней подряд.

За последние сутки в Одесской области обнаружили 1 037 случаев инфицирования коронавирусом.

Одесская область в красной зоне — что под запретом

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