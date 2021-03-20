Одесская область в красной зоне — что под запретом

20 марта город Одесса и Одесская область попали в красную карантинную зону.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Что под запретом в красной карантинной зоне:
- прием посетителей в общепитах;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи со зрителями;
- посещение образовательных учреждений.
Красную зону отменят только, когда регион будет иметь норму показателей не менее пяти дней подряд.
За последние сутки в Одесской области обнаружили 1 037 случаев инфицирования коронавирусом.