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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Одеса у червоній зоні – що під забороною

20 березня місто Одеса і Одеська область потрапили у червону карантинну зону.

Каратин в Украине

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Що під забороною у червоній карантинній зоні:

  • прийом відвідувачів у закладах громадського харчування;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів та ринків;
  • робота закладів культури;
  • проведення масових заходів;
  • спортивні матчі з глядачами;
  • відвідування освітніх установ.

Червону зону скасують лише, коли регіон матиме норму показників не менше п’яти днів поспіль.

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За останню добу в Одеській області виявили 1 037 випадків інфікування коронавірусом.

Тепер у червоній карантинній зоні Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська області та місто Київ.

Одеська область у червоній зоні – що під забороною

Карантин в Україні

4 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні почалася третя хвиля коронавірусу.

Найбільший сплеск хворих спостерігався в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Він тривав з січня до початку березня.

З моменту, як в Україні знову ввели адаптивний карантин, то більша частина країни перебуває у помаранчевій зоні. Також низка регіонів вже переступила у червону зону, зокрема Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області.

Локдаун вже оголосили у Львові з 19 березня. Там не стали чекати червоної зони, щоб ввести нові обмеження.

18 березня Київ віднесли до червоної зони і ввели жорсткий карантин.

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