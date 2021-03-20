Одеська область у червоній зоні – що під забороною

20 березня місто Одеса і Одеська область потрапили у червону карантинну зону.
Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.
Що під забороною у червоній карантинній зоні:
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих магазинів та ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- спортивні матчі з глядачами;
- відвідування освітніх установ.
Червону зону скасують лише, коли регіон матиме норму показників не менше п’яти днів поспіль.
За останню добу в Одеській області виявили 1 037 випадків інфікування коронавірусом.
Тепер у червоній карантинній зоні Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська області та місто Київ.
Карантин в Україні
4 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні почалася третя хвиля коронавірусу.
Найбільший сплеск хворих спостерігався в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Він тривав з січня до початку березня.
З моменту, як в Україні знову ввели адаптивний карантин, то більша частина країни перебуває у помаранчевій зоні. Також низка регіонів вже переступила у червону зону, зокрема Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області.
Локдаун вже оголосили у Львові з 19 березня. Там не стали чекати червоної зони, щоб ввести нові обмеження.
18 березня Київ віднесли до червоної зони і ввели жорсткий карантин.