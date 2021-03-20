Метро Києва у період жорсткого локдауну, з 20 березня до 9 квітня, працюватиме у звичайному режимі, як і весь громадський транспорт.

Про це розповіла заступник директора КП Київський метрополітен Наталка Макогон.

Водночас вона наголосила, що у години пік для уникнення скупчення пасажирів у вестибюлях можуть бути обмеження на станціях.

Це означає, що на вхід працюватиме менше дверей.

Окрім того, Макогон наголосила, що у період локдауну проводитиметься посилена дезинфекція вестибюлів на станціях та вагонів метро.

Вона закликала пасажирів носити маски та користуватися безконтактними способами оплати проїзду.

З 20 березня до 9 квітня у Києві посилюють карантинні обмеження.

Що буде заборонено під час локдауну у столиці, а що працюватиме частково – список обмежень на Фактах ICTV.