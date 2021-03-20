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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як працюватиме метро Києва під час локдауну

Метро Києва у період жорсткого локдауну, з 20 березня до 9 квітня, працюватиме у звичайному режимі, як і весь громадський транспорт.

Метро в Киеве

Про це розповіла заступник директора КП Київський метрополітен Наталка Макогон.

Водночас вона наголосила, що у години пік для уникнення скупчення пасажирів у вестибюлях можуть бути обмеження на станціях.

Це означає, що на вхід працюватиме менше дверей.

Окрім того, Макогон наголосила, що у період локдауну проводитиметься посилена дезинфекція вестибюлів на станціях та вагонів метро.

Вона закликала пасажирів носити маски та користуватися безконтактними способами оплати проїзду.

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З 20 березня до 9 квітня у Києві посилюють карантинні обмеження.

Локдаун у Києві з 20 березня - що заборонено

Що буде заборонено під час локдауну у столиці, а що працюватиме частково – список обмежень на Фактах ICTV.

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

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