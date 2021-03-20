Метро Києва у період жорсткого локдауну, з 20 березня до 9 квітня, працюватиме у звичайному режимі, як і весь громадський транспорт.
Про це розповіла заступник директора КП Київський метрополітен Наталка Макогон.
Водночас вона наголосила, що у години пік для уникнення скупчення пасажирів у вестибюлях можуть бути обмеження на станціях.
Це означає, що на вхід працюватиме менше дверей.
Окрім того, Макогон наголосила, що у період локдауну проводитиметься посилена дезинфекція вестибюлів на станціях та вагонів метро.
Вона закликала пасажирів носити маски та користуватися безконтактними способами оплати проїзду.
З 20 березня до 9 квітня у Києві посилюють карантинні обмеження.
Що буде заборонено під час локдауну у столиці, а що працюватиме частково – список обмежень на Фактах ICTV.