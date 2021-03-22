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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Без развлечений и ограничения для заведений: Черкасская область усиливает карантин

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко обратился к РГА, ОТГ и мерам городов относительно внедрения дополнительных ограничений в регионе из-за ситуации с коронавирусом.

сфера обслуговування

– Поручил ввести все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в красной зоне, как Киев и Одесская область, нам придется идти на другие условия, – объяснил свои действия Александр Скичко.

Ограничения в Черкасской области с 22 марта:

  • в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты;
  • увеличат количество общественного транспорта на наиболее популярных маршрутах;
  • расширят количество койкомест по области и в городе Черкассы
  • временно запретят культмассовые развлекательные и другие мероприятия;
  • рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23.00.

По словам главы области, за соблюдением карантинных ограничений будут следить до 25 марта. В случае массовых нарушений введут более жесткие меры.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 22 марта 2021 в 13 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

В красную зону карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и город Киев.

В обновленном перечне оранжевой зоны – Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Подробнее о зонах карантина в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Скичко

Фото: Depositphotos

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