Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко звернувся до РДА, ОТГ та керівників міст щодо запровадження додаткових обмежень у регіоні через ситуацію з коронавірусом.

– Доручив запровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змога. Бо, якщо опинимося в червоній зоні, як Київ та Одеська область, нам доведеться йти на інші умови, – пояснив свої дії Олександр Скічко.

Обмеження в Черкаській області з 22 березня:

у громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту;

збільшать кількість громадського транспорту на найбільш популярних маршрутах;

розширять кількість ліжкомісць по області й у місті Черкаси;

тимчасово заборонять культмасові розважальні та інші заходи;

ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23.00.

За словами очільника області, за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть до 25 березня. У разі масових порушень запровадять більш суворі заходи.

Зони карантину в Україні

Станом на 22 березня 2021 року в 13 областях України й Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

До червоної зони карантину увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та м. Київ.

В оновленому переліку помаранчевої зони – Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Детальніше про зони карантину в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Скічко