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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Черновцах сделали первую прививку человеку старше 80 лет

В Черновицкой области начали вакцинировать людей старше 80 лет препаратом Covishield/AstraZeneca.

В Черновцах сделали первую прививку человеку старше 80 лет

Одним из первых прививку сделал буковинец Василий Палагнюк, которого на вакцинацию записал сын.

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Однако сам мужчина утверждает, что это была его инициатива.

— Лучшего варианта спастись нет. Я ношу маску, мою руки и пытаюсь быть подальше от людей, но прививки — это самый надежный способ уберечься, — рассказывает Василий.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак накануне рассказала, как зарегистрироваться на вакцинацию и призвала молодежь позаботиться о своих пожилых родственниках.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 22 марта в Украине было зафиксировано всего лишь 495 незначительных побочных реакций после прививки от коронавируса на 111 тыс. провакцинированных.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал глава Минздрава Максим Степанов, а также добавил, что в стране планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки.

Источник: Черновицкая ОГА

Фото: Черновицкая ОГА

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