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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У Чернівцях зробили перше щеплення людині старше 80 років

У Чернівецькій області почали вакцинувати людей старше 80 років препаратом Covishield/AstraZeneca.

У Чернівцях зробили перше щеплення людині старше 80 років

Одним з перших щеплення отримав буковинець Василь Палагнюк, якого на вакцинацію записав син.

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Натомість чоловік стверджує, що це була його ініціатива.

– Кращого варіанту врятуватися немає. Я ношу маску, мию руки та намагаюся бути подалі від людей, але щеплення – це найбільш надійний спосіб вберегтися, – розповідає Василь.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак напередодні розповіла, як зареєструватися на вакцинацію та закликала молодь попіклуватись про своїх літніх родичів.

Вакцинація в Україні

Станом на 22 березня в Україні було зафіксовано лише 495 незначних побічних реакцій після щеплення від коронавірусу на 111 тис. провакцинованих.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів голова МОЗ Максим Степанов, а також додав, що в країні планують створити спецфонд для виплати компенсацій за можливі наслідки після щеплення.

Джерело: Чернівецька ОДА

Фото: Чернівецька ОДА

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