По состоянию на 23 марта 2021 года в восьми областях Украины и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и г. Киев.

В обновленном перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы пока в желтой зоне.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

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