На побережье озера Сиваш в Геническе Херсонской области нашли 90 мертвых лебедей.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы.

После проведения экспертизы выяснилось, что в биоматериале пяти трупов погибшей птицы был обнаружен вирус птичьего гриппа типа А1 субтипа Н5.

После этого было принято решение о карантине в районе озера Сиваш.

— Введен карантин по высокопатогенного гриппа птицы, проведено зонирование вспышки и даны соответствующие поручения причастным службам и органам местного самоуправления по ликвидации заболевания, — говорится в сообщении.

Подробная информация о распространении вируса, обнаруженного в мертвых лебедей, пока неизвестна.

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Озеро Сиваш

Известное во всей Украине озеро Сиваш — это одна из крупнейших заливов Азовского моря.

Озеро мелководное и изолированное, поэтому морская вода, попадающая из Азовского моря, превращается в своеобразный рассол, а после интенсивного испарения происходит естественный процесс кристаллизации соли.

Общие запасы солей Сиваша составляет около 200 млн тонн.

Начиная с 2014 года, по акватории Сиваша проходит участок фактической российско-украинской водной границы длиной 146 км.

Источник: ГУ Госпотребслужбы Херсонской области