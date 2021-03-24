На узбережжі озера Сиваш у Генічеську Херсонської області знайшли 90 мертвих лебедів.
Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.
Після проведення експертизи з’ясувалося, що в біоматеріалі п’ятьох трупів загиблої птиці було виявлено вірус пташиного грипу типу А1 субтипу Н5.
Після цього було ухвалено рішення про карантин в районі озера Сиваш.
– Запроваджено карантин щодо високо патогенного грипу птиці, проведено зонування спалаху та дано відповідні доручення причетним службам та органам місцевого самоврядування щодо ліквідації захворювання, – йдеться у повідомленні.
Детальна інформація про поширення вірусу, виявленого у мертвих лебедів, наразі невідома.
Озеро Сиваш
Відоме в усій Україні озеро Сиваш – це одна із найбільших заток Азовського моря.
Озеро мілководне та ізольоване, тому морська вода, що потрапляє з Азовського моря, перетворюється в своєрідний розсіл, а після інтенсивного випаровування відбувається природний процес кристалізації солі.
Загальні запаси солей Сиваша становлять близько 200 млн тон.
Починаючи з 2014 року, акваторією Сиваша проходить новостворена ділянка фактичної російсько-української водної межі довжиною 146 км.