На узбережжі озера Сиваш у Генічеську Херсонської області знайшли 90 мертвих лебедів.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Після проведення експертизи з’ясувалося, що в біоматеріалі п’ятьох трупів загиблої птиці було виявлено вірус пташиного грипу типу А1 субтипу Н5.

Після цього було ухвалено рішення про карантин в районі озера Сиваш.

– Запроваджено карантин щодо високо патогенного грипу птиці, проведено зонування спалаху та дано відповідні доручення причетним службам та органам місцевого самоврядування щодо ліквідації захворювання, – йдеться у повідомленні.

Детальна інформація про поширення вірусу, виявленого у мертвих лебедів, наразі невідома.

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Озеро Сиваш

Відоме в усій Україні озеро Сиваш – це одна із найбільших заток Азовського моря.

Озеро мілководне та ізольоване, тому морська вода, що потрапляє з Азовського моря, перетворюється в своєрідний розсіл, а після інтенсивного випаровування відбувається природний процес кристалізації солі.

Загальні запаси солей Сиваша становлять близько 200 млн тон.

Починаючи з 2014 року, акваторією Сиваша проходить новостворена ділянка фактичної російсько-української водної межі довжиною 146 км.

Джерело: ГУ Держспоживслужби Херсонської області