Кабинет министров Украины обязал всех людей, которые прибыли в Украину, иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-конференции в Киеве.

— Вчера были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в силу (22 марта), независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, проведенного в 48 часов, — сказал министр.

По словам главы Минздрава, соответствующее постановление правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник, 22 марта.

Карантин в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине в ближайшее время не будут вводить локдаун. На усиление карантина не пойдут, несмотря на ухудшение ситуации с коронавируса.

Кроме того, министр отметил, что сложная ситуация фиксируется во Львовской, Винницкой и Сумской областях.