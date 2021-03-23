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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Обов’язковий негативний ПЛР-тест: Кабмін змінив правила в’їзду в Україну

Кабінет міністрів України зобов’язав усіх людей, які прибули в Україну, мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

тестування на коронавірус

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прес-конференції у Києві.

 – Вчора було внесено зміни щодо перетину кордону. З дня набрання постановою чинності (22 березня), незалежно від того, з якої країни перебуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин, – сказав міністр.

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За словами очільника МОЗ, відповідну постанову уряд ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок, 22 березня.

Карантин в Україні

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні найближчим часом не запроваджуватимуть локдаун. На посилення карантину не підуть, попри погіршення ситуації з коронавірусом.

Окрім того, міністр зазначив, що складна ситуація фіксується у Львівській, Вінницькій та Сумській областях.

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