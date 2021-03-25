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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

СБУ расследует причастность организации Украинский Выбор к аннексии Крыма

СБУ расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации Украинский Выбор и пророссийского депутата Виктора Медведчука.

Крим

Участники подозреваются в содействии проведению незаконного референдума и выборов в 2014 году на территории полуострова и Севастополя.

По данным СБУ, представители ОО Всеукраинское общественное движение Украинский Выбор активно поддерживали оккупационные органы власти во время аннексии полуострова.

В частности, они были представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности вооруженного формирования Самооборона Крыма, преследовали украинских активистов и были среди тех, кто захватывал административные здания органов власти Украины.

В то же время участники имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые располагались на полуострове. Только в 2017 году они прекратили свою деятельность на территории Крыма, согласно нормам украинского законодательства.

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Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Аннексия Крыма

В 2014 году Россия незаконно вторглась на территорию украинского Крыма и аннексировала полуостров.

Сейчас ее действия не признают демократические страны мира, поэтому против Москвы ввели санкции.

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Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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