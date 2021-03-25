СБУ розслідує причетність організації Український Вибір до анексії Криму

СБУ розслідує участь у незаконній анексії Криму представників громадської організації Український Вибір та проросійського депутата Віктора Медведчука.

Учасники підозрюються у сприянні проведенню незаконного референдуму та виборів у 2014 році на території півострова та міста Севастополь.

За даними СБУ, представники ГО Всеукраїнський громадський рух Український Вибір активно підтримували окупаційні органи влади під час анексії півострова.

Зокрема, вони були представниками незаконних виборчих комісій та дільниць, брали участь у діяльності збройного формування Самооборона Криму, переслідували українських активістів та були з-поміж тих, хто захоплював адміністративні будівлі органів влади України.

Водночас учасники імітували ліквідацію 210 осередків, які розташовувалися на півострові. Лише у 2017 році вони припинили свою діяльність на території Криму, згідно з нормами українського законодавства.

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Слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) КК України. Нині вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) КК України.

Анексія Криму

У 2014 році Росія незаконно вторглася на територію українського Криму та анексувала півострів.

Нині її дії не визнають демократичні країни світу, через це проти Москви запровадили санкції.

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