В Украине сейчас не нужно вводить общенациональный локдаун, поскольку есть ряд регионов, где эпидситуация после мартовского обострения стабилизировалась.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Для Ивано-Франковской области поздно… Такая же ситуация в Закарпатской области, — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, улучшение ситуации фиксируется в Черновицкой и Житомирской областях, которые также одни из первых попали в красную зону карантина.

Незначительная стабилизация наблюдается и в Киеве, в частности в вопросе госпитализации пациентов.

Карантин в Украине

В Украине с начала марта обострилась ситуация с коронавирусом, из-за этого ряд регионов попали в красную карантинную зону.

Сегодня лишь Херсон находится в желтой зоне.

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