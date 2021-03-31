В Украине сейчас не нужно вводить общенациональный локдаун, поскольку есть ряд регионов, где эпидситуация после мартовского обострения стабилизировалась.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
— Для Ивано-Франковской области поздно… Такая же ситуация в Закарпатской области, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, улучшение ситуации фиксируется в Черновицкой и Житомирской областях, которые также одни из первых попали в красную зону карантина.
Незначительная стабилизация наблюдается и в Киеве, в частности в вопросе госпитализации пациентов.
Карантин в Украине
В Украине с начала марта обострилась ситуация с коронавирусом, из-за этого ряд регионов попали в красную карантинную зону.
Сегодня лишь Херсон находится в желтой зоне.
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