Спецрейсы в регионы красной зоны карантина: Укрзализныця опубликовала список

В Укрзализныце рассказали о курсировании поездов в регионы, которые находятся в красной зоне карантина 3, 4 и 5 апреля.
Список спецрейсов опубликовали на сайте компании.
Курсирование поездов 3 апреля:
- №1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;
- №3/4 Ужгород-Запорожье;
- №5/6 Херсон-Ужгород;
- №7/8 Киев-Черновцы и обратно;
- №13/14 Киев-Солотвино и обратно;
- №15/16 Рахов-Харьков;
- №17/18 Харьков-Ужгород;
- №25/26 Одесса-Рахов;
- №29/30 Киев-Ужгород;
- №45/46 Лисичанск-Ужгород;
- №81/82 Киев-Ужгород и обратно;
- №107/108 Одесса-Ужгород и обратно;
- №129/130 Кременчуг-Ивано-Франковск;
- №149/150 Полтава-Ворохта;
- №133/134 Николаев-Рахов и обратно;
- №135/136 Черновцы-Одесса;
- №143/144 Ворохта-Киев;
- №243/244 Киев-Рахов;
- №357/358 Киев-Рахов и обратно;
- №749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно.
Курсирование поездов 4 апреля:
- №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
- №3/4 Запорожье-Ужгород;
- №5/6 Ужгород-Херсон;
- №7/8 Черновцы-Киев;
- №13/14 Солотвино-Киев;
- №15/16 Харьков-Рахов;
- №17/18 Ужгород-Харьков;
- №25/26 Рахов-Одесса;
- №29/30 Ужгород-Киев;
- №45/46 Лисичанск-Ужгород;
- №81/82 Ужгород-Киев;
- №107/108 Ужгород-Одесса;
- №117/118 Черновцы-Киев;
- №129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг;
- №149/150 Ворохта-Полтава;
- №135/136 Одесса-Черновцы
- №143/144 Киев-Ворохта;
- №243/244 Рахов-Киев;
- №357/358 Рахов-Киев;
- №749/750 Ивано-Франковск-Киев.
Курсирование поездов 5 апреля:
- №1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;
- №3/4 Ужгород-Запорожье;
- №5/6 Херсон-Ужгород;
- №15/16 Рахов-Харьков;
- №117/118 Киев-Черновцы
- №133/134 Рахов-Николаев
- №143/144 Ворохта-Киев.
Карантин в Украине
В Украине с конца февраля действует адаптивный карантин.
Сейчас в желтом уровне эпидопасности находится только один регион, другие — в красном и оранжевом.
Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця