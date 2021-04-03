Спецрейсы в регионы красной зоны карантина: Укрзализныця опубликовала список

В Укрзализныце рассказали о курсировании поездов в регионы, которые находятся в красной зоне карантина 3, 4 и 5 апреля.

Список спецрейсов опубликовали на сайте компании.

Курсирование поездов 3 апреля:

№1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;

№3/4 Ужгород-Запорожье;

№5/6 Херсон-Ужгород;

№7/8 Киев-Черновцы и обратно;

№13/14 Киев-Солотвино и обратно;

№15/16 Рахов-Харьков;

№17/18 Харьков-Ужгород;

№25/26 Одесса-Рахов;

№29/30 Киев-Ужгород;

№45/46 Лисичанск-Ужгород;

№81/82 Киев-Ужгород и обратно;

№107/108 Одесса-Ужгород и обратно;

№129/130 Кременчуг-Ивано-Франковск;

№149/150 Полтава-Ворохта;

№133/134 Николаев-Рахов и обратно;

№135/136 Черновцы-Одесса;

№143/144 Ворохта-Киев;

№243/244 Киев-Рахов;

№357/358 Киев-Рахов и обратно;

№749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно.

Курсирование поездов 4 апреля:

№1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;

№3/4 Запорожье-Ужгород;

№5/6 Ужгород-Херсон;

№7/8 Черновцы-Киев;

№13/14 Солотвино-Киев;

№15/16 Харьков-Рахов;

№17/18 Ужгород-Харьков;

№25/26 Рахов-Одесса;

№29/30 Ужгород-Киев;

№45/46 Лисичанск-Ужгород;

№81/82 Ужгород-Киев;

№107/108 Ужгород-Одесса;

№117/118 Черновцы-Киев;

№129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг;

№149/150 Ворохта-Полтава;

№135/136 Одесса-Черновцы

№143/144 Киев-Ворохта;

№243/244 Рахов-Киев;

№357/358 Рахов-Киев;

№749/750 Ивано-Франковск-Киев.

Курсирование поездов 5 апреля:

№1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;

№3/4 Ужгород-Запорожье;

№5/6 Херсон-Ужгород;

№15/16 Рахов-Харьков;

№117/118 Киев-Черновцы

№133/134 Рахов-Николаев

№143/144 Ворохта-Киев.

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Карантин в Украине

В Украине с конца февраля действует адаптивный карантин.

Сейчас в желтом уровне эпидопасности находится только один регион, другие — в красном и оранжевом.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця