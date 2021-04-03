PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Спецрейсы в регионы красной зоны карантина: Укрзализныця опубликовала список

В Укрзализныце рассказали о курсировании поездов в регионы, которые находятся в красной зоне карантина 3, 4 и 5 апреля.

електричка

Список спецрейсов опубликовали на сайте компании.

Курсирование поездов 3 апреля:

  • №1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;
  • №3/4 Ужгород-Запорожье;
  • №5/6 Херсон-Ужгород;
  • №7/8 Киев-Черновцы и обратно;
  • №13/14 Киев-Солотвино и обратно;
  • №15/16 Рахов-Харьков;
  • №17/18 Харьков-Ужгород;
  • №25/26 Одесса-Рахов;
  • №29/30 Киев-Ужгород;
  • №45/46 Лисичанск-Ужгород;
  • №81/82 Киев-Ужгород и обратно;
  • №107/108 Одесса-Ужгород и обратно;
  • №129/130 Кременчуг-Ивано-Франковск;
  • №149/150 Полтава-Ворохта;
  • №133/134 Николаев-Рахов и обратно;
  • №135/136 Черновцы-Одесса;
  • №143/144 Ворохта-Киев;
  • №243/244 Киев-Рахов;
  • №357/358 Киев-Рахов и обратно;
  • №749/750 Киев-Ивано-Франковск и обратно.

Курсирование поездов 4 апреля:

  • №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
  • №3/4 Запорожье-Ужгород;
  • №5/6 Ужгород-Херсон;
  • №7/8 Черновцы-Киев;
  • №13/14 Солотвино-Киев;
  • №15/16 Харьков-Рахов;
  • №17/18 Ужгород-Харьков;
  • №25/26 Рахов-Одесса;
  • №29/30 Ужгород-Киев;
  • №45/46 Лисичанск-Ужгород;
  • №81/82 Ужгород-Киев;
  • №107/108 Ужгород-Одесса;
  • №117/118 Черновцы-Киев;
  • №129/130 Ивано-Франковск-Кременчуг;
  • №149/150 Ворохта-Полтава;
  • №135/136 Одесса-Черновцы
  • №143/144 Киев-Ворохта;
  • №243/244 Рахов-Киев;
  • №357/358 Рахов-Киев;
  • №749/750 Ивано-Франковск-Киев.

Курсирование поездов 5 апреля:

  • №1/2 Константиновка-Ивано-Франковск;
  • №3/4 Ужгород-Запорожье;
  • №5/6 Херсон-Ужгород;
  • №15/16 Рахов-Харьков;
  • №117/118 Киев-Черновцы
  • №133/134 Рахов-Николаев
  • №143/144 Ворохта-Киев.
Читайте
Укрзализныця пока не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве

Карантин в Украине

В Украине с конца февраля действует адаптивный карантин.

Сейчас в желтом уровне эпидопасности находится только один регион, другие — в красном и оранжевом.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка