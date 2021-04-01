Укрзализныця пока не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве

Несмотря на усиление карантина в столице с 5 апреля, Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве пока не будет специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС.

Поэтому действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений. Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек, следующих в или через Киев.

В то же время пассажиров призывают ездить только в случае крайней необходимости и обязательно быть в масках в вагонах и на вокзалах. Со своей стороны, Укрзализныця усиливает карантинные меры. Поэтому теперь санитарную обработку вагонов будут делать в каждом пункте формирования поезда и после возвращения из каждого рейса.

Усиленный карантин в Киеве

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса с 5 по 16 апреля в Киеве усиливают карантин. Всех школьников отправляют на дистанционное обучение, а детские сады закрывают.

Кроме того, в общественный транспорт с 5 апреля будут пускать только тех пассажиров, у которых есть пропуска. Как будут проверять спецпропуска в метро Киева — читайте на Фактах ICTV.