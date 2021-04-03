PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Спецрейси до регіонів червоної зони карантину: Укрзалізниця опублікувала список

В Укрзалізниці розповіли про курсування потягів до регіонів, які перебувають у червоній зоні карантину 3, 4 та 5 квітня.

електричка

Список спецрейсів опублікували на сайті компанії.

Курсування потягів 3 квітня:

  • №1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ;
  • №3/4 Ужгород-Запоріжжя;
  • №5/6 Херсон-Ужгород;
  • №7/8 Київ-Чернівці та зворотно;
  • №13/14 Київ-Солотвино та зворотно;
  • №15/16 Рахів-Харків;
  • №17/18 Харків-Ужгород;
  • №25/26 Одеса-Рахів;
  • №29/30 Київ-Ужгород;
  • №45/46 Лисичанськ-Ужгород;
  • №81/82 Київ-Ужгород та зворотно;
  • №107/108 Одеса-Ужгород та зворотно;
  • №129/130 Кременчук-Івано-Франківськ;
  • №149/150 Полтава-Ворохта;
  • №133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно;
  • №135/136 Чернівці-Одеса;
  • №143/144 Ворохта-Київ;
  • №243/244 Київ-Рахів;
  • №357/358 Київ-Рахів та зворотно;
  • №749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

Курсування потягів 4 квітня:

  • №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;
  • №3/4 Запоріжжя-Ужгород;
  • №5/6 Ужгород-Херсон;
  • №7/8 Чернівці-Київ;
  • №13/14 Солотвино-Київ;
  • №15/16 Харків-Рахів;
  • №17/18 Ужгород-Харків;
  • №25/26 Рахів-Одеса;
  • №29/30 Ужгород-Київ;
  • №45/46 Лисичанськ-Ужгород;
  • №81/82 Ужгород-Київ;
  • №107/108 Ужгород-Одеса;
  • №117/118 Чернівці-Київ;
  • №129/130 Івано-Франківськ-Кременчук;
  • №149/150 Ворохта-Полтава;
  • №135/136 Одеса-Чернівці;
  • №143/144 Київ-Ворохта;
  • №243/244 Рахів-Київ;
  • №357/358 Рахів-Київ;
  • №749/750 Івано-Франківськ-Київ.

Курсування потягів 5 квітня:

  • №1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ;
  • №3/4 Ужгород-Запоріжжя;
  • №5/6 Херсон-Ужгород;
  • №15/16 Рахів-Харків;
  • №117/118 Київ-Чернівці;
  • №133/134 Рахів-Миколаїв;
  • №143/144 Ворохта-Київ.
Читайте
Укрзалізниця поки не обмежуватиме посадку і висадку пасажирів у Києві

Карантин в Україні

В Україні з кінця лютого діє адаптивний карантин.

Нині у жовтому рівні епіднебезпеки перебуває лише один регіон, інші – у червоному та помаранчевому.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка