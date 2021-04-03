Спецрейси до регіонів червоної зони карантину: Укрзалізниця опублікувала список

В Укрзалізниці розповіли про курсування потягів до регіонів, які перебувають у червоній зоні карантину 3, 4 та 5 квітня.
Список спецрейсів опублікували на сайті компанії.
Курсування потягів 3 квітня:
- №1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ;
- №3/4 Ужгород-Запоріжжя;
- №5/6 Херсон-Ужгород;
- №7/8 Київ-Чернівці та зворотно;
- №13/14 Київ-Солотвино та зворотно;
- №15/16 Рахів-Харків;
- №17/18 Харків-Ужгород;
- №25/26 Одеса-Рахів;
- №29/30 Київ-Ужгород;
- №45/46 Лисичанськ-Ужгород;
- №81/82 Київ-Ужгород та зворотно;
- №107/108 Одеса-Ужгород та зворотно;
- №129/130 Кременчук-Івано-Франківськ;
- №149/150 Полтава-Ворохта;
- №133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно;
- №135/136 Чернівці-Одеса;
- №143/144 Ворохта-Київ;
- №243/244 Київ-Рахів;
- №357/358 Київ-Рахів та зворотно;
- №749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.
Курсування потягів 4 квітня:
- №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;
- №3/4 Запоріжжя-Ужгород;
- №5/6 Ужгород-Херсон;
- №7/8 Чернівці-Київ;
- №13/14 Солотвино-Київ;
- №15/16 Харків-Рахів;
- №17/18 Ужгород-Харків;
- №25/26 Рахів-Одеса;
- №29/30 Ужгород-Київ;
- №45/46 Лисичанськ-Ужгород;
- №81/82 Ужгород-Київ;
- №107/108 Ужгород-Одеса;
- №117/118 Чернівці-Київ;
- №129/130 Івано-Франківськ-Кременчук;
- №149/150 Ворохта-Полтава;
- №135/136 Одеса-Чернівці;
- №143/144 Київ-Ворохта;
- №243/244 Рахів-Київ;
- №357/358 Рахів-Київ;
- №749/750 Івано-Франківськ-Київ.
Курсування потягів 5 квітня:
- №1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ;
- №3/4 Ужгород-Запоріжжя;
- №5/6 Херсон-Ужгород;
- №15/16 Рахів-Харків;
- №117/118 Київ-Чернівці;
- №133/134 Рахів-Миколаїв;
- №143/144 Ворохта-Київ.
Карантин в Україні
В Україні з кінця лютого діє адаптивний карантин.
Нині у жовтому рівні епіднебезпеки перебуває лише один регіон, інші – у червоному та помаранчевому.
Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця