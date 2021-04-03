Спецрейси до регіонів червоної зони карантину: Укрзалізниця опублікувала список

В Укрзалізниці розповіли про курсування потягів до регіонів, які перебувають у червоній зоні карантину 3, 4 та 5 квітня.

Список спецрейсів опублікували на сайті компанії.

Курсування потягів 3 квітня:

№1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ;

№3/4 Ужгород-Запоріжжя;

№5/6 Херсон-Ужгород;

№7/8 Київ-Чернівці та зворотно;

№13/14 Київ-Солотвино та зворотно;

№15/16 Рахів-Харків;

№17/18 Харків-Ужгород;

№25/26 Одеса-Рахів;

№29/30 Київ-Ужгород;

№45/46 Лисичанськ-Ужгород;

№81/82 Київ-Ужгород та зворотно;

№107/108 Одеса-Ужгород та зворотно;

№129/130 Кременчук-Івано-Франківськ;

№149/150 Полтава-Ворохта;

№133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно;

№135/136 Чернівці-Одеса;

№143/144 Ворохта-Київ;

№243/244 Київ-Рахів;

№357/358 Київ-Рахів та зворотно;

№749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

Курсування потягів 4 квітня:

№1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;

№3/4 Запоріжжя-Ужгород;

№5/6 Ужгород-Херсон;

№7/8 Чернівці-Київ;

№13/14 Солотвино-Київ;

№15/16 Харків-Рахів;

№17/18 Ужгород-Харків;

№25/26 Рахів-Одеса;

№29/30 Ужгород-Київ;

№45/46 Лисичанськ-Ужгород;

№81/82 Ужгород-Київ;

№107/108 Ужгород-Одеса;

№117/118 Чернівці-Київ;

№129/130 Івано-Франківськ-Кременчук;

№149/150 Ворохта-Полтава;

№135/136 Одеса-Чернівці;

№143/144 Київ-Ворохта;

№243/244 Рахів-Київ;

№357/358 Рахів-Київ;

№749/750 Івано-Франківськ-Київ.

Курсування потягів 5 квітня:

№1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ;

№3/4 Ужгород-Запоріжжя;

№5/6 Херсон-Ужгород;

№15/16 Рахів-Харків;

№117/118 Київ-Чернівці;

№133/134 Рахів-Миколаїв;

№143/144 Ворохта-Київ.

Читайте Укрзалізниця поки не обмежуватиме посадку і висадку пасажирів у Києві

Карантин в Україні

В Україні з кінця лютого діє адаптивний карантин.

Нині у жовтому рівні епіднебезпеки перебуває лише один регіон, інші – у червоному та помаранчевому.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця