С 7 апреля на территории Хмельницкой области начнут действовать ограничения, предусмотренные для красной зоны эпидемической опасности.

Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, действовать они будут до 18 апреля.

В течение этого времени в Хмельницкой области под запретом будут:

работа общепита (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;

развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия;

работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения, непродовольственных рынков;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности;

независимо от формы собственности; регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;

плановые госпитализации и тому подобное.

На время ограничений будут работать субъекты хозяйствования, не менее 60% торговых площадей которых предназначены для продуктов питания, горючего, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, средств гигиены и бытовой химии, средств связи, ветеринарных препаратов и тому подобное.

С 7 по 18 апреля в области будут работать финансовые учреждения, почта, ветеринарные учреждения.

По предварительной записи будут работать станции технического обслуживания, ремонта компьютеров, парикмахерские, салоны красоты и т.п.

Будут работать садики и начальная школа. Кроме того, учебные заведения смогут посещать лица, участвующие в мероприятиях по оценке качества образования.

Будут оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, а также паллиативную и неотложную помощь.

Также в регионе будут разрешены транзитные перевозки, а также перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров будет не более пяти вместе с водителем и без учета детей в возрасте до 14 лет.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 5 апреля 2021 года в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

На границе красной зоны находится Хмельницкая область. Там уровень госпитализации – 131,2 при норме 60 на 100 тыс. населения. Также в области на 62,6% загружены кровати с кислородом (в норме – 65%).

В красную зону карантина в Украине вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В перечне оранжевой зоны – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В желтой зоне находится только одна область – Херсонская.

Источник: Хмельницкая ОДА