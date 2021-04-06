Із 7 квітня на території Хмельницької області почнуть діяти обмеження, передбачені для червоної зони епідемічної небезпеки.

Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, діятимуть вони до 18 квітня.

Протягом цього часу в Хмельницькій області під дією заборони будуть:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім адресної доставки та замовлень на винос;

робота ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності;

розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи;

робота закладів сфери торговельного й побутового обслуговування населення, непродовольчих ринків;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів тощо;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності ;

; регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області;

планові госпіталізації тощо.

На час обмежень працюватимуть суб’єкти господарювання, не менше 60% торгових площ яких призначені для продуктів харчування, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами тощо.

Із 7 до 18 квітня в області працюватимуть фінансові установи, пошта, ветеринарні установи.

За попереднім записом працюватимуть станції технічного обслуговування, ремонту комп’ютерів, перукарні, салони краси тощо.

Працюватимуть садочки та початкова школа. Крім того, заклади освіти зможуть відвідувати особи, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.

Надаватимуть медичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, паліативну, а також невідкладну допомогу.

Також у регіоні будуть дозволені транзитні перевезення, а також перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів буде не більше п’яти разом із водієм та без врахування дітей віком до 14 років.

Зони карантину в Україні

Станом на 5 квітня 2021 року в десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

На межі червоної зони перебуває Хмельницька область. Там рівень госпіталізації – 131,2 при нормі 60 на 100 тис. населення. Також в області на 62,6% завантажені ліжка з киснем (у нормі – 65%).

До червоної зони карантину в Україні увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Черкаська області.

У жовтій зоні перебуває лише одна область – Херсонська.

Джерело: Хмельницька ОДА