Пробне ЗНО в Києві та Чернігівській області переноситься на 24 квітня через зупинку роботи громадського транспорту. Основна сесія тестування відбудеться за розкладом.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти та зазначили, що у інших областях пробна сесія відбудеться за планом – 10 квітня.

Читайте Найпопулярніші предмети ЗНО 2021 серед абтурієнтів

Рішення про перенесення пробного ЗНО у столиці та на Чернігівщині ухвалили через те, що учні та педагоги не зможуть вільно добратися до пункту тестування.

Незалежно від часу та дати проходження тестів, кожен зареєстрований учасник зможе завантажити тестові зошити та пройти тестування вдома.

Для тих, хто проходитиме тестування 10 квітня, ця опція буде доступна з 10 до 14 квітня, а для учасників з Києва та Чернігівської області – з 24 до 28 квітня.

Пробне ЗНО 2021

Раніше, Факти ICTV розповідали, як дізнатись адресу свого пункту тестування, де знайти запрошення на пробне ЗНО та що обов’язково потрібно взяти із собою.

Фото: УЦОЯО