Пробная сессия ВНО 2021 стартует 10 апреля. С сегодняшнего дня абитуриенты получили приглашение и могут узнать адрес своего пункта тестирования.

Чтобы узнать адрес пункта тестирования, абитуриент должен зайти на сайт регионального центра оценивания качества образования своей области. В Личном кабинете участника ВНО будут размещены пропуск на пункт тестирования и указан его адрес.

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Для того, чтобы попасть на пробное ВНО, пропуск нужно предъявить в бумажном виде. Для этого выпускник должен воспользоваться опцией Сформировать приглашение-пропуск, документ автоматически загрузится на ваш девайс в формате PDF.

На пробное ВНО нужно также взять паспорт или другое удостоверение личности, 2-3 черные ручки, средства индивидуальной защиты и бутылку воды без наклейки.

ВНО-2021

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По данным УЦОКО, самыми популярными предметами стали украинский язык и литература (208 044 человека) и математика (242 834 человека), третье место заняла история (247 109 человека).