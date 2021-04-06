С началом локдауна в Киеве с 5 апреля весь общественный транспорт, в том числе и маршрутки, перешел на режим спецперевозок. То есть право на проезд теперь имеют только те пассажиры, у которых есть специальные пропуска.

Но спецпропуска получили не все киевляне, которым нужно ездить на работу. Из-за такой ситуации часть из них вынуждена добираться на такси, цены которых выросли до заоблачных, особенно в час пик. А тем временем общественный траснпорт курсирует полупустой.

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко в комментарии Фактам ICTV говорит, что из-за такой ситуации частные перевозчики ежедневно несут огромные убытки. Кроме того, начинают массово увольняться водители и технический персонал.

— Учитывая то, что большинство жителей города не смогли получить пропуска, часть людей, которая не смогла перейти на дистанционную работу, постоянно вступает в конфликты с водителями, которые, со своей стороны, отказываются работать в таких условиях и увольняются, — говорит он.

Также Игорь Моисеенко добавляет, что реагировать на ситуацию уже начали поставщики топлива и запчастей. Теперь они продают их только по предоплате, поскольку опасаются, что перевозчики просто не смогут потом заплатить.

Поэтому часть водителей отказывается выходить на маршруты, поскольку из-за неполной посадки они не могут заработать деньги и даже, так сказать, “отбить” стоимость топлива. Не исключено вообще, что может возникнуть ситуация, когда перевозчики просто откажутся работать, потому что им нечем будет заправить автобусы.

Игорь Моисеенко уже дважды обращался в КГГА с просьбой разрешить ситуацию, чтобы перевозчикам не пришлось полностью остановить свою работу, ведь, учитывая вышеуказанные факторы, такой риск существует.

— Мы просим принять неотложные меры, которые помогут избежать банкротства и позволят не допустить полной остановки перевозок пассажиров, — отмечает он.

В то же время экономист Алексей Кущ в комментарии Фактам ICTV говорит: в случае если перевозчики действительно полностью остановят работу, то можно ожидать только негативные последствия от такого решения.

— Учитывая то, что перевозчики имеют так называемую подушку ликвидности, которую заработали, они фактически могут безболезненно для себя на месяц поставить автомобили на стоянку. Для них это не будет критично. Но это будет критично для обычных украинцев. Поскольку коммунального транспорта в столице или почти нет, или он в недостаточно надлежащем состоянии, и не соответствует потребностям граждан. Поэтому если маршрутки исчезнут, то коммунальный транспорт просто не справится с этой проблемой, — отмечает эксперт.

Комментируя ситуацию с коллапсом в Киеве, Алексей Кущ обращает внимание на то, что транспортные потоки не соответствуют формату локдауна. То есть официально в столице действует усиленный карантин, а на самом деле на практике он больше симулятивный: граждане продолжают пользоваться транспортом, компании работают.

А когда возникает такой дисбаланс между бумажным локдауном и реальным, то это и приводит к таким неудобствам с точки зрения передвижения для людей.

Кроме того, экономист убежден, что перевозчики постоянно будут повышать цены на проезд, пока не получат сопротивление со стороны местных властей, Антимонопольного комитета или общества.

Подорожание проезда в Киеве

С 3 апреля в Киеве подорожала стоимость проезда в маршрутных такси. Цена повысилась с 8 до 10 грн. Однако повышение произошло лишь на 16 маршрутах из 150.

Но тогда перевозчики объяснили, что причина подорожания — стремительный рост стоимости топлива и запасных частей к автобусам. Поэтому оно никак не связано с суровыми карантинными ограничениями.