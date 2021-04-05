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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Такая ситуация недопустима: ОП о нехватке спецпропусков для транспорта в Киеве

Власти Киева должны обеспечить киевлян достаточным количеством спецпропусков и выпустить на маршруты больше общественного транспорта.

спецперепустки у транспорт

Соответствующее поручение КГГА получила от Офиса президента, где отметили, что ситуация с спецпропусками для общественного транспорта в столице — недопустима. Ведь без специального разрешения на проезд осталась даже часть медиков, которые должны получить пропуска одними из первых.

— Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ​​ситуацию недопустимой, — заявили в ОП.

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Также городские власти должны объяснить руководителям предприятий и организаций, которые могут перейти на дистанционную работу, почему необходимо обеспечить такой режим для своих работников.

Локдаун в Киеве

С 5 по 16 апреля в Киеве будет действовать усиленный карантин. Он предусматривает, что в течение этого времени пользоваться общественным транспортом могут только пассажиры, у которых есть спецпропуска.

Из-за этого ограничения в первый день локдауна в Киеве образовался транспортный коллапс. Утром столица стояла пробках, которые достигли 8 баллов, а цены на такси выросли просто до заоблачных.

Больше о том, как Киев соблюдает карантин — читайте в материале.

Фото: КГГА

Источник: Офис президента

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