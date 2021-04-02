В Киеве с субботы, 3 апреля, подорожает стоимость проезда в маршрутных такси. Цена повысится с 8 до 10 грн, однако это коснется только 16 маршрутов из 150.
Такую информацию Фактам ICTV подтвердила Ассоциация перевозчиков м. Киева и Киевской области.
На каких маршрутах повысят стоимость проезда в Киеве
- 150;
- 192;
- 405;
- 414;
- 418;
- 422;
- 437;
- 439;
- 444;
- 461;
- 470;
- 472;
- 476;
- 485;
- 529;
- 559.
Локдаун в Киеве — как будут курсировать маршрутки
В Киеве в связи с введением локдауна с 5 по 16 апреля уменьшится количество транспорта.
В то же время им смогут пользоваться только граждане, работающие в критически важной инфраструктуре. Им будут выдавать специальные пропуска.
Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области сообщил, что с 5 апреля на маршруты выведут не весь транспорт.
Во-первых, у перевозчиков возникли проблемы с заказом пропусков для сотрудников. Кроме того, многие водители отказываются работать.