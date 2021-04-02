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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

В Киеве с 3 апреля подорожает проезд — на сколько и список маршрутов

В Киеве с субботы, 3 апреля, подорожает стоимость проезда в маршрутных такси. Цена повысится с 8 до 10 грн, однако это коснется только 16 маршрутов из 150.

маршрутка Київ транспорт карантин

Такую информацию Фактам ICTV подтвердила Ассоциация перевозчиков м. Киева и Киевской области.

На каких маршрутах повысят стоимость проезда в Киеве

  • 150;
  • 192;
  • 405;
  • 414;
  • 418;
  • 422;
  • 437;
  • 439;
  • 444;
  • 461;
  • 470;
  • 472;
  • 476;
  • 485;
  • 529;
  • 559.
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Локдаун в Киеве — как будут курсировать маршрутки

В Киеве в связи с введением локдауна с 5 по 16 апреля уменьшится количество транспорта.

В то же время им смогут пользоваться только граждане, работающие в критически важной инфраструктуре. Им будут выдавать специальные пропуска.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области сообщил, что с 5 апреля на маршруты выведут не весь транспорт.

Во-первых, у перевозчиков возникли проблемы с заказом пропусков для сотрудников. Кроме того, многие водители отказываются работать.

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