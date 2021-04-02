В Киеве с субботы, 3 апреля, подорожает стоимость проезда в маршрутных такси. Цена повысится с 8 до 10 грн, однако это коснется только 16 маршрутов из 150.

Такую информацию Фактам ICTV подтвердила Ассоциация перевозчиков м. Киева и Киевской области.

На каких маршрутах повысят стоимость проезда в Киеве

150;

192;

405;

414;

418;

422;

437;

439;

444;

461;

470;

472;

476;

485;

529;

559.

Локдаун в Киеве — как будут курсировать маршрутки

В Киеве в связи с введением локдауна с 5 по 16 апреля уменьшится количество транспорта.

В то же время им смогут пользоваться только граждане, работающие в критически важной инфраструктуре. Им будут выдавать специальные пропуска.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области сообщил, что с 5 апреля на маршруты выведут не весь транспорт.

Во-первых, у перевозчиков возникли проблемы с заказом пропусков для сотрудников. Кроме того, многие водители отказываются работать.