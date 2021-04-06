З початком локдауну в Києві з 5 квітня весь громадський транспорт, зокрема і маршрутки, перейшов на режим спецперевезень. Тобто право на проїзд тепер мають тільки ті пасажири, у яких є спеціальні перепустки.

Але спецперепустки отримали не усі кияни, яким потрібно їздити на роботу. Через таку ситуацію частина з них вимушена діставатися на таксі, ціни яких зросли до захмарних, особливо у годину пік. А тим часом громадський траснпорт курсує напівпорожній.

Голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко у коментарі Фактам ICTV говорить, що через таку ситуацію приватні перевізники щодня зазнають величезних збитків. Крім того, починають масово звільнятися водії та технічний персонал.

– Зважаючи на те, що більшість мешканців міста не змогли отримати перепустки, частина людей, яка не змогла перейти на дистанційну роботу, постійно вступає в конфлікти з водіями, які, зі свого боку, відмовляються працювати у таких умовах і звільняються, – говорить він.

Також Ігор Мойсеєнко додає, що реагувати на ситуацію вже почали постачальники пального і запчастин. Тепер вони продають їх тільки за переплатою, оскільки непокояться, що перевізники просто не зможуть потім заплатити.

Тому частина водіїв відмовляється виходити на маршрути, оскільки через неповну посадку вони не можуть заробити гроші та навіть, так би мовити, “відбити” вартість пального. Не виключено взагалі, що може виникнути ситуація, коли перевізники просто відмовляться працювати, бо їм не буде чим заправити автобуси.

Ігор Мойсеєнко вже двічі звертався до КМДА з проханням вирішити ситуацію, щоб перевізникам не довелося повністю зупинити свою роботу, адже, враховуючи вищезазначені фактори, такий ризик існує.

– Ми просимо вжити невідкладних заходів, які допоможуть уникнути банкрутства і дозволять не допустити повної зупинки перевезень пасажирів, – зазначає він.

Водночас економіст Олексій Кущ у коментарі Фактам ICTV говорить: у разі якщо перевізники і справді повністю зупинять роботу, то можна очікувати тільки на негативні наслідки від такого рішення.

– Зважаючи на те, що перевізники мають так звану подушку ліквідності, яку заробили, вони фактично можуть безболісно для себе на місяць поставити автомобілі на стоянку. Для них це не буде критично. Але це буде критично для звичайних українців. Оскільки комунального транспорту у столиці або майже немає, або він у недостатньо належному стані і не відповідає потребам громадян. Тому якщо маршрутки зникнуть, то комунальний транспорт просто не впорається з цією проблемою, – зазначає експерт.

Коментуючи ситуацію з колапсом у Києві, Олексій Кущ звертає увагу на те, що транспортні потоки не відповідають формату локдауну. Тобто офіційно у столиці діє посилений карантин, а насправді на практиці він більше симулятивний: громадяни продовжують користуватися транспортом, компанії працюють.

А коли виникає такий дисбаланс між паперовим локдауном і реальним, то це і призводить до таких незручностей з погляду пересування для людей.

Крім того, економіст переконаний, що перевізники постійно підвищуватимуть ціни на проїзд, доки не отримають спротив з боку місцевої влади, Антимонопольного комітету або суспільства.

Здорожчання проїзду у Києві

З 3 квітня у Києві здорожчала вартість проїзду у маршрутних таксі. Ціна підвищилася з 8 до 10 грн. Однак підвищення відбулося лише на 16 маршрутах зі 150.

Але тоді перевізники пояснили, що причина здорожчання – стрімке зростання вартості палива та запасних частин до автобусів. Тому воно жодним чином не пов’язане з суворими карантинними обмеженнями.